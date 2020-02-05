Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Hazine ve Maliye Bakanı , "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 19:42 ABONE OL
Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN