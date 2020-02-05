Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.



Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 5, 2020