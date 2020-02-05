Son dakika: Bakan Soylu'dan Van'daki çığa ilişkin açıklama

Bakan Süleyman Soylu Van'daki çalışmalar ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Maalesef 8 vatandaşımız şehit oldu. 10-15 kadar vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz."

8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu "30-35 kişiyi çıkardık. Arama kurtarma timi ve vatandaşlarımızdan hayatını kaybeden, şehit olanların sayısı da 8 olarak maalesef söylüyoruz. Şu anda da 10-15 kadar kardeşimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video

İLK DÜŞEN ÇIĞDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.



