Başkan Erdoğan'dan meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olanlar ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden bir vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı.



İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derdinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

"CENAB-I ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

"DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASIYLA ATLATACAK"

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

"BU ZOR DÖNEMLERDEN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.

Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Milletimizin yanındayız.