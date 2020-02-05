Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Yaşar'ın "adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi" kararına Başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını durdurarak Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17 EKİM'DE PKK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Başsavcılıkça terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Yaşar, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.