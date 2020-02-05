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eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Belediye Başkanı 'ın tahliyesine yönelik itirazı üzerine Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:29 ABONE OL
Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Yaşar'ın "adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi" kararına Başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını durdurarak Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17 EKİM'DE PKK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Başsavcılıkça terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Yaşar, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Yüksekova eski belediye başkanı Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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