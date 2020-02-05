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'de 67  yakalandı

'nin ilçesi açıklarında, botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın 'na geçiş yapmak isteyen 67 , Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:23 ABONE OL
Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıkları ile Sivrice burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Ekipler, 2 lastik bot içinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen; 25'i çocuk, 15'i kadın ve 27'si erkek olan 67 kaçak göçmeni yakalandı. 65'i Afganistan ve 2'si İran uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
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