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Eşiyle görüşen turistin telefonunu çalan kişiler tutuklandı

'da, Ürdünlü Tarık Muhammed Awad'ın (44), eşiyle görüntülü görüşme yaptığı cep telefonunu alıp kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:24 ABONE OL
Eşiyle görüşen turistin telefonunu çalan kişiler tutuklandı

Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında, Ürdünlü Tarık Muhammed Awad, bir parkta cep telefonundan eşine görüntülü arama yaptı. Çiftin görüşmesi sürerken, Awad'ın yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler Awad'ın cep telefonunu alıp, kaçtı.

İhbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tarık Muhammed Awad, polise, şüphelilerden birinin sağ elinin üzerinde gül dövmesi olduğunu söyledi. Polis, yaklaşık 100 güvenlik kamerasını izleyerek, şüphelilerin Kemal Ç. (24) ve E.B. (15) olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra devk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Eşiyle görüşen turistin telefonunu çalan kişiler tutuklandı
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