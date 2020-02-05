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Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

'in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan , sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:36 ABONE OL
Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde evinin öündeki park halindeki aracına binen Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kendisine yaklaşan bir kişi tarafından vuruldu. İddiaya göre, şüpheli 'Sen beni tanıyor musun' dedi ve ardından silahını çekerek Hüseyin Yakar'a 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Yakar, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'ta incelemeler yapıldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

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Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı
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