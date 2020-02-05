Hâkimden hâkime 3 kuruşluk dava!

Sivas Adliyesi'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Hâkim, davasına baktığı dosyanın tarafı meslektaşını kendi beyanlarını anlamı değişecek şekilde tutanağa geçirdiği yönünde uyardığı iddiasıyla çıkan tartışma sonrasında duruşma salonundan attı. Salondan atılan hâkim ise meslektaşının kendisini 'Bu ne biçim hâkim' diyerek aşağıladığını iddia edip '3 kuruşluk' tazminat davası açtı. Dava Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Yargı tarihine geçecek sıra dışı olay şöyle gelişti: İstanbul Hâkimi Hakkı Yalçınkaya'nın Sivas 1. İş Mahkemesi'nde görülen bir davası vardı. Dava, memleketi Erzincan'da ev yaptırması sırasında yaşanan bir iş kazası sebebiyle idi… 29 Kasım 2019 günü söz konusu mahkemede davaya bizzat katıldı ve savunma yaptı.



"BU NE BİÇİM HAKİM"

Hakkı Yalçınkaya savunma yaptığı sırada Mahkeme Hâkimi Mustafa Dayan'ı kendisinin beyanlarını söylediklerinin anlamı değişecek şekilde tutanağa geçirdiği yönünde uyardı. Bunun üzerine münakaşa çıktı ve Hakim Yalçınkaya meslektaşı tarafından duruşma salonundan atıldı. Aynı zamanda mahkeme hâkiminin savunma yapan meslektaşına 'Bu ne biçim hâkim' dediği ileri sürüldü.

Meslektaşı ile yaşadığı olay ardından hakkını yargı kanalıyla aramaya karar veren 30 yıllık Hâkim Hakkı Yalçınkaya, sembolik bir tazminat talebiyle Sivas Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dava dilekçesinde, "Davalı hâkim formasının kendisine başkalarını aşağılayıcı söz sarf etme hakkı verdiği algısına kapılarak 29 Kasım 2019 günü ilk katıldığım celsede 'Bu ne biçim hâkim' diyerek bana hakaret etmiştir. Mesleki kişiliğime sözlü saldırmıştır. Bu saldırının yargısal faaliyetle alakası olmayıp hâkimin ahlaki, hukuki değerleri içselleştirmesi ve kabullenmesi yönüyle ilgili olduğunun izahı olmayacak kadar açıktır… Büyüklük hezeyanlarıyla yürütülen davaların tamamının iade-i itibar konusu olduğunu hukuk tarihi hepimize göstermiştir. Hâkimlik formasıyla kendini toplumun üstünde görenler bu formanın iade edilmesi halinde sokakta her gün muhatap olduğu insanlardan dahi selam alamadıkları sosyolojik gerçek olduğu bilincindeyim" dedi.

3 KURUŞLUK TAZMİNAT

Dilekçenin sonuç bölümünde ise şu satırlar yer aldı: "Davalının 29 Kasım 2019 tarihli celsede şahsıma karşı mesleki hakaret söyleminin tespiti hususunda eda hükmü içerisinde yer alması kaydıyla 3 kuruşun davalıdan yasal olay tarihi itibariyle faizi ile tahsilini, yargılama giderinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim."

Her iki tarafı da hâkim olan ilginç dava ilerleyen günlerde Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.



