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'den Mevlüt 'na "Dostluk" nişanı

Cumhurbaşkanı , Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 'na "Dostluk" nişanı verilmesi yönünde karar aldı. Çavuşoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek. "Dostluk" nişanının bu görüşmede Çavuşoğlu'na takdim edilmesi öngörülüyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 17:23 ABONE OL
İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Dostluk nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verilmesini öngören karar yayımlandı.

Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hizmetler dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu 'Dostluk' nişanı ile ödüllendirilsin." ifadeleri yer aldı.

Çavuşoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek.

"Dostluk" nişanının bu görüşmede Çavuşoğlu'na takdim edilmesi öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılacak.

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İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı
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