Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı

’in Torbalı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiyle yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 13:23 ABONE OL
İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren umuma açık çay ocağında yaptığı kontrollerde kumar oynandığı tespit etti. 13 şahsa kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan idari yaptırım uygulanırken işletme sahibi H.Y. ise 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. Ekiplerce kumar malzemelerine el konuldu.
Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan H.Y isimli şahıs, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kumar operasyonu: 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN