Ömer Çelik: “Rusya’ya bilgi verilmedi” iddiası yalan

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 1.5 saat süren toplantı sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rejimin İdlib saldırısı için "Rus tarafına birden çok kere askeri unsurlarımızın harekatı kapsamında bilgi verildi. Kim 'Rusya tarafına bu bilgi verilmemiştir' diyorsa, baştan aşağı yalandır" dedi. Çelik, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili de "AB dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu. Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi. Bunun FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaktan başka işe yaramayacağını kaydeden Çelik, Başbuğ'un sözlerinden dolayı dava açacaklarını söyledi.