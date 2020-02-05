Sakarya'da orman emvalinin kaybına ilişkin 17 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde orman emvalinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru ve bir memur ile kereste ticareti yapanların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ORMAN EMVALİ NEDİR?

orman emvali 2 gruba ayrılıyor. Asli orman emvali olarak nitelendirilen grupta; odun elde edilebilen değişik ağaç türleri, ağaççıklar ve çeşitli türde çalılar, sırık, çubuk, çıra gibi yakacak odun ve benzerleri, tomruk, direk ve sanayi odunu gibi ağaç ürünleri yer alıyor. Bir diğeri olan Tali orman emvali grubu ise; asli orman emvali kategorisinin dışında kalan tüm çeşitleri içeriyor. Ağaç tohumları, ağaç meyveleri ve çiçekleri, ağaç yaprakları, kök, soğan ve her türlü orman örtüsü, mantar gibi çeşitler Tali orman emvali grubunda bulunuyor.