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'daki uyuşturucu operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı

merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 22'ye çıktı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:05 ABONE OL
Samsun'daki uyuşturucu operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için dün Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ordu ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda paketler halinde, 1 kilo 240 gram bonzai, 16,53 gram esrar maddesi, 11,55 gram skunk maddesi, 16 adet ekstasy hap, 22 adet sentetik ecza hap, 1,42 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 84 adet muhtelif çaplarda mermi, 52 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun'da 12, Ordu'da 4, İstanbul'da 4 ve Çorum'da 1 olmak üzere toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 22'ye çıkarken, olayla ilgili firarda olan bir kişinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Gözaltında bulunan 22 kişinin cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilmesi bekleniliyor. Soruşturma devam ediyor.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı
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