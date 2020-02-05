Şehidimiz onurumuz şerefimizsin

Suriye İdlib'de Esad rejimi güçlerinin alçakça saldırısında şehit olan 7 asker, 1 sivilden 5'i dün son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzm. Çvş. Onur Şükrü Özler'in memleketi Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ndeki cenaze törenine şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileğin gerçek oldu ağabey. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı. Şehidin teyzesi Beyhan Abo da tabuna kaparak "Seni ellerimle büyüttüm, daha çok küçüksün" diyerek ağıt yaktı.Eşinden ayrı yaşayan ve bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan anne Canan Abo'nun bir süredir komşularına "Oğlum artık iş sahibi oldu. Onu evlendirmek istiyorum" diyerek kız aradığı öğrenildi. Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.Şehit HUzm. Çvş. Halil Demir için İstanbul Tuzla'daki baba ocağından helallik istendi. Şehidin babası Süleyman ve ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Şehidin üniforması ağabeyi Mücahit'e verildi. Bir kadın üsteğmenin şehidin annesine asker selamı verdiği anlar herkesi duygulandırdı. Şehit Demir'in (31) cenazesi, memleketi Sakarya Pamukova'da kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Şehidin aile yakını Halil Özkan, "Çok temiz ve Allah dostu bir çocuktu" dedi.İdlıb şehidi Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan için memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi bayraklarla donatıldı. Sandıklı ve köyleri ile diğer ilçelerden bini aşkın vatandaş şehidin cenazesine katıldı. Şehit Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenzae namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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