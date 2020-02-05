SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki!

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile sert tepki gösterdi.

"BU ONUN KANSIZLIĞINI GÖSTERİYOR"

Başkan Erdoğan konuyla ilgili, "Bizim bayrağımızı biliyorsunuz, rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi, bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz; bir ülkenin, bir milletin, bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulmayız" açıklamasını yaptı.

AK Parti'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki!

NE OLMUŞTU?

Irkçı vekil Lagos Avrupa Parlametosunda geçtiğimiz günlerde skandal bir harekete imza atmıştı. Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.