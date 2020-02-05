Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Sabiha Gökçen metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Son dakika: tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 22:58 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu'nun Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sabiha Gökçen metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN