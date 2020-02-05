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Son dakika: 'da ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın Bahçesaray ilçesinde aynı bölgede ikinci bir çığın düştüğü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan , ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika: Van'da ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı
İLK DÜŞEN ÇIĞDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.

Van'da arama kurtarma ekiplerinin üstüne ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı | Video


SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar esnasında AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine bir çığ düşmesi daha yaşandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'yu arayarak düşen çığ hakkında bilgi aldı.

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Son dakika: Van'da ikinci çığ düştü! Kurtarma çalışması başladı
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