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Son dakika: 'daki çığ faciasından ’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu

Son dakika haberine göre 'da meydana gelen ikinci çığ faciasında 'ın Başdanışmanı ’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:20 ABONE OL
Son dakika: Van'daki çığ faciasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan yaralı kurtuldu
Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.



(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan)

8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu "30-35 kişiyi çıkardık. Arama kurtarma timi ve vatandaşlarımızdan hayatını kaybeden, şehit olanların sayısı da 8 olarak maalesef söylüyoruz. Şu anda da 10-15 kadar kardeşimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Son dakika: Bakan Soylu'dan Van'daki çığa ilişkin açıklama

İLK DÜŞEN ÇIĞDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Van'daki çığ faciasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan yaralı kurtuldu
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