Son dakika: Van'daki çığ faciasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan yaralı kurtuldu

8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Bakan Soylu "30-35 kişiyi çıkardık. Arama kurtarma timi ve vatandaşlarımızdan hayatını kaybeden, şehit olanların sayısı da 8 olarak maalesef söylüyoruz. Şu anda da 10-15 kadar kardeşimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
İLK DÜŞEN ÇIĞDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.