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Başkanı Şentop'tan 'daki çığ felaketine ilişkin açıklama

- yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı. Başkanı , Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 17:01 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama

Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama
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