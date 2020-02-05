Türkiye’nin nüfusu 83 milyonu geçti

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin, kadın nüfusu da 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 320 bin artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2018'de binde 14.7 iken, 2019'da binde 13.9 oldu. Önceki yıl yüzde 92.3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2019'doa yüzde 92.8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü.İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin kişiye ulaştı.Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis izledi.Verilerde yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor. Önceki yıl 32 olan ortanca yaş, 2019'da 32.4'e yükseldi. Sinop 40.8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip oldu2007'de yüzde 66.5 olan oran yüzde 67.8'e çıktı. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 23.1'e geriledi.İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.Adana'nın yıllık nüfus artışı 2016'da binde 8.4, 2017'de binde 6.7 olarak gerçekleşirken 2018'de bu rakam binde 1.6 olarak kayıtlara geçti.Kars'ın nüfusu bir önceki yıla göre 288 bin 878'den 285 bin 410'a düştü. Son 19 yılda bu kentten göç edenlerin sayısı 41 bine yaklaştı.Eskişehir nüfusu yüzde 1.9 artarak 887 bine ulaştı. Kadın nüfusu erkeklere göre daha fazla 2018'de binde 12.2 olan nüfus artış hızı geçen yıl binde 18,5'e ulaştı. ANKARA

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