1’i Suriye’li 1’i Irak’lı 2 teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şırnak'ın İdil, Dargeçit ve Uludere kırsalında 3 güvenlik görevlisini şehit eden 1'i Suriye uyruklu 2 terörist 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu iki teröriste yardım eden 5 kişi de çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıkların cezalarını Yargıtay 16. Ceza Dairesi de onadı.

Şırnak İdil'e bağlı Yarbaşı Köyünde gizlendikleri bir evde silah ve mühimmatlarıyla sağ yakalanan terör örgütü PKK'nın suikast timinde yer alan Suriye'li Givera Aliko ile Irak uyruklu Bahtiyar Kemal Hasan adlı 2 terörist ile bu teröristlere yardım ve yataklık eden 5 kişinin yargılanması Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 2 teröristin köy evinde bağdaş kurmuş ortalarında kalaşnikof tüfekle yemek yerken eve gizlice giren polislere, teröristlerin önce kendilerini "Misafiriz" diye tanıttıkları, silahlarına davrandıkları gibi zor kullanarak etkisiz hale getirildikleri bildirildi. Evde sanıklara ait yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Teröristlerin Gabar Dağından eylem yapmak için köy evinde gizlendikleri, Cehennem deresinde gösterdikleri sığınaklarda yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu kaydedildi.

O TERÖRİST ŞİMDİ ABD HELİKOPTERİYLE SURİYEDE DEVRİYEDE

Terörist Givera Aliko'nun, Uludere-Irak sınırının sıfır noktasındaki Kureşin ve Karaçalı üs bölgesine silahlı saldırı sonucu Uzman Çavuş Adem Erboyacı ile Mehmet Tez'in şehit edildiği, 3 uzman çavuşun yaralandığı hain saldırıya katıldığı bildirildi. Teröristin Yağızoymak Taburuna erzak taşıyan bir aracı da durdurup yakıt deposundan mazot çekerek ateşe verip yaktığı belirtildi.

Terörist ifadesinde, Uludere'deki 2 uzman çavuşu şu anda Suriye'nin Deyr Ez Zor bölgesinde YPG'nin üst düzey sorumlusu olan helikopterle ABD'li üst düzey generallerle Suriye'de devriye turu yapan Çiya Kobani kod adlı Azat Simi'nin emir ve talimatıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ben saldırı grubundaydım. 50 kişi katıldık" dedi.

TEĞMENİ ŞEHİT EDEN IRAKLI

Iraklı terörist Bahtiyar Kemal Hasan'ın da Dargeçit kırsalında askeri time saldırı sonucu teğmen Cengiz Evranos'u şehit ettiği bildirildi. İdil'deki Saklan Deresi mevkiinde de Botaş'a ait boru hattına bombalı sabotaj düzenleyip milyonlarca liralık zarara yol açtığı belirtildi. Terörist; "Cehennem deresinde C–4 tipi patlayıcı ile 14 kiloluk bomba hazırladım. Pompa istasyonunu havaya uçurduktan sonra sivil kıyafetlerle motosiklete binerek köylü kılığında olay yerinden kaçtım" dedi.

GÜNLÜK HAYATI ÇEKİLMEZ HALE GETİRMİŞLER

2 teröristin İdil ilçe merkezindeki trafo binalarına da bomba yerleştirip vatandaşın günlük yaşantısını olumsuz etkiledikleri, olaya müdahale etmeye gelen zırhlı polis aracına da roketli saldırıda bulundukları, aracın kullanılamaz hale getirip ilçeden kaçtıkları ifade edildi. İki teröristin de örgüt içinde uzun yıllar faaliyet yürüttükleri ve katıldıkları eylemlerden dolayı da pişmanlık göstermedikleri vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanık Givera Aliko'yu Uzman Çavuşlar Adem Erboyacı ile Mehmet Tez'i şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 225 yıl hapisle cezalandırdı. Sanık Bahtiyar Kemal Hasan da teğmen Cengiz Ervanos'u şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 257 yıl hapisle cezalandırdı.