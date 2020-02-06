Aksaray şehidini 15 bin kişi uğurladı

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İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız (25), memleketi Aksaray'da 15 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bir çocuk babası Yıldız'ın cenazesi Aksaray'da evinin önünde helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinç, milletvekilleri, 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin ile ağabeyi Doğan Halisdemir, şehidin ailesi, yakınları katıldı. Şehidin kardeşi Hacı Yıldız, asker selamı verip, "Vatan sağ olsun kardeşim" diyerek tabuta sarıldı. Şehit eşi Türkan Yıldız güçlükle ayakta durabildi. 4 ay önce eşi Kıymet Yıldız'ı kaybeden baba Ata Yıldız torunu 8 aylık Ebrar Yıldız'ı kısa bür süre tabutun üzerine koydu. Cenaze namazın ardından Yıldız Somuncu Baba Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin 2 yıl önce sosyal medya hesabından "Vatana canını verecek adam lazım, sen gitmezsen ben gitmezsem kim gidecek. Türkiye Cumhuriyeti bizim vatanımız, biz vatanımız için doğmuş vatanımız için can verecek adamlarız" yazdığı öğrenildi.SABAH