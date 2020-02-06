BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afet ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehit ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak, onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet- Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum" dedi.