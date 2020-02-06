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'de operasyonu: 3 gözaltı

'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:35 ABONE OL
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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