Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İdlib konusunda "Sabrımızın bir sınırı var, sınır aşılırsa durmayız" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

İdlib'de rejimin saldırıları

Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır. Bunu Rusya ile de görüşüyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Birlikte çalışma konusunda bir karar çıktı. Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler.

Amacımız burada çatışmanın durdurulması. Bizim hedefimiz Rusya değil. Bize saldıran kimdir rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejim. Eğer saldırılara devam ederlerse biz kat ve kat cevap veririz. İnsani dramı durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa da yapmamız lazım.