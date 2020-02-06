Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

, 4. kez Parlamentosuna hitap edecek

Parlamentosunun alt kanadı (NA) Başkanı Asad Kaiser, 13-14 Şubat'ta Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek Cumhurbaşkanı 'ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:14 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek

Pakistan Ulusal Meclisi oturumunda konuşan Başkan Asad Kaiser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE KONUŞMA YAPMIŞTI

Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan daha önce resmi ziyareti kapsamında geldiği Pakistan'da, Pakistan Meclisi ve Pakistan Senatosu ortak oturumunda Pakistanlı milletvekilleri ve senatörlere hitap etmişti.

Son dakika: Afyonkarahisar'da tren kazası! Bariyerleri kırıp trenin altında kaldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosuna hitap edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN