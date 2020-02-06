Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Hüseyin için Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Eşrefoğlu, oğlunun İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o günden beri evladından haber almadıklarını söyledi.

"Çocuğumu dağa götürdükleri için buraya geldik." diyen Eşrefoğlu, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Anne Eşrefoğlu ise Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.