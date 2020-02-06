Kaçak göçmenlerin içinde YPG’li terörist çıktı! Gürsel Hudut Karakolunda yakalandılar

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde sınır güvenliğini korumakla görevli Gürsel Piyade Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı. Bu kişilerin sorgulamaları ve kimlik bilgileri araştırılınca göçmenler arasına sızanlardan birinin YPG'li terörist olduğu tespit edildi. Terörist tutuklanarak cezaevine konulurken, yurda kaçak giriş yapanların da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Kızıltepe'ye bağlı Yeniköy'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4. Hudut Alay Komutanlığı bünyesindeki Gürsel Hudut Karakoluna bağlı birlikler Türkiye-Suriye sınırını birbirinden ayıran Dirbesiye-Amude bölgesinde devriye görevi yaparken sınırın Suriye yakasından yasadışı yollardan ülkemize giriş yapacakları tespit edilen 15 kişi yakalandı. Yakalanan Suriyeliler sorgulanmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Kaçak göçmenler ifadelerinde, S.F adlı kişinin kendilerini belli bir miktar para karşılığında sınır hattından araçla Kızıltepe'ye buradan da farklı illere nakledeceğini itiraf ettiler. Kimlik bilgileri ayrıntılı olarak sorgulanan 15 kişiden birinin YPG içerisinde faaliyet yürüten azılı terörist olduğu ortaya çıktı.

Barış Pınarı harekâtı kapsamında Kızıltepe'nin karşısındaki Dirbesiye bölgesinde terör örgütü YPG-PKK içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sığınmacı mülteci kılığıyla 15 kişilik grubun içerisine sızan teröristin Kendal kod adlı Behçet Hüsnü Bedru olduğu belirlendi. Terörist Bedru, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurda kaçak yollardan giriş yapan ve sorguları tamamlanan diğer 14 kişinin de yabancılar şubesi aracılığıyla sınır dışı edilecekleri öğrenildi.