Külliye'de kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.