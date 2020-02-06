Mahkeme tahliye kararını durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'deki 3 balıkçı teknesinin işletmecicisine, sözleşmeleri bittiği gerekçesiyle 1 Kasım 2019'da tekneleri boşaltmalarını tebliğ etmişti. İBB'nin kararına itiraz eden balıkçılar, tahliyeyi durdurmak için ayrı davalar açmış, 1 ve 3 nolu balıkçı teknelerinin açtığı davalar reddedilmişti. Davası reddedilen 3 nolu balıkçı teknesi, 9. Sulh Hukuk Mahkemesine yeniden dava açtı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada balıkçının avukatı, "Müvekkilimiz söz konusu yerin tahliyesi halinde çok büyük zarara uğrayacaktır. 1 yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ederiz" dedi. İBB'nin avukatı ise "Yapılan işlemler yerindedir" diyerek davanın reddedilmesini talep etti.Hakim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 20 Temmuz 2007 tarihli kira akdi ve kiracılık sıfatının devam edip etmediğinin tespiti konusunda olduğu belirtilerek, tarafların Arabuluculuk'ta da anlaşamadıkları kaydedildi.Taraf avukatları, uyuşmazlığı mahkemenin gidermesini talep etti. Hakim, kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi. Kararda, "25 metrekare balık ekmek satış yeri olarak kiralanan taşınmazda, dava tarihi olan 4 Kasım 2019 itibariyle 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinin sona ermediği ve kiracılık sıfatının devam ettiği" kaydedildi. Karara karşı iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz yolunun açık olduğu taraflara bildirildi.

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