Mahrem FETÖ yapılanması soruşturmasında büyük operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına FETÖ itirafçılarının beyanları sonrası operasyon başlattı.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde askerî mahrem yapılanmasına yönelik yapılan ankesör soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda TEM bünyesindeki ekiplerce TSK Mahrem yapılanması içerisinde 47 asker şüphelisi için İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

FETÖ'NÜN SÖZDE ASKERİ YAPISINDAN 25 KİŞİ YAKALANDI

TSK'daki askeri mahremlerden 25'inin aktif görevde olduğu, biri sivil mahrem abi olmak üzere toplamda 47 FETÖ şüphelisinden 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Emniyet'teki işlemlerine devam ediliyor. Firari durumunda bulunan 18 askeri mahremin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.