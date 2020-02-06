Mehmetçik'ten şefkat eli; Türkmen aile emin ellerde

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn'da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar sağlık hizmeti | Video
TÜRKMEN AİLE TARAMA YAPILARAK HASTANEYE TAHLİYE EDİLDİ
Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.