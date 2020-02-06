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Mehmetçik'ten şefkat eli; Türkmen aile emin ellerde

Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn’ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 16:26 ABONE OL
Mehmetçik'ten şefkat eli; Türkmen aile emin ellerde

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn'da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

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TÜRKMEN AİLE TARAMA YAPILARAK HASTANEYE TAHLİYE EDİLDİ

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.

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Mehmetçik'ten şefkat eli; Türkmen aile emin ellerde
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