MHP’den Kılıçdaroğlu için suç duyurusu

KILIÇDAROĞLU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan 'CHP-HDP ilişkileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiil ve değerlendirmelerinin araştırılması" komisyonun için çalışmalarını tamamladı. Komisyonun çalışması MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu düzenledikleri basın toplantısında Komisyonun çalışmasına yönelik bilgi verdi. Komisyonun Başkanı Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'na yönelik tespit ettikleri 7 suçlamayı 4 ana başlık altında topladıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Yıldız şu değerlendirmelerde bulundu:* 31 Aralık 2019 tarihine kadar, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle çeşitli suçlardan toplam 209 fezleke TBMM'ye gönderilmiştir. Bu fezlekelerden 23'ü Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgilidir.* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uzun bir süredir FETÖ terör örgütünün siyasi ayağını (bylokçu milletvekili listesini) açıklayacağını beyan etmesine rağmen, partisinin her grup toplantısında bu açıklamayı bir sonraki hafta yapacağını bildirmektedir. Bu tarihten sonra da kendisinden beklenen açıklamayı yapmayacağı anlaşılmaktadır.* Bu itibarla, Türk Ceza Kanunundaki suç tanımına birebir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan "düşünceyi açıklama, yayma hürriyetinin" dışında kalan çeşitli tarihlerdeki söz ve fiillerinin; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Suçu ve suçluyu övmek, Kamu görevlisinin suçu bildirmeme,* Suçluyu kayırma, Suç delillerini bildirmeme, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, Terör örgütü propagandası yapmak Suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski GenelBaşkanı Deniz Baykal'a FETÖ terör örgütüncekaset kumpası yapılmasının ardından,22 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin 7.Genel Başkanı seçilmiştir. Genel Başkanseçilmesiyle birlikte CHP, adeta tüm geçmişiniinkâr eden bir yapıya dönüşmüş,parti içerisindeki Cumhuriyetçi - Milliyetçiinsanlar tasfiye edilmiş ve o güne kadarizlenen milli politikalar tamamen değiştirilmiştir.