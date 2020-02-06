Pegasus Havayolları genel müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir? Mehmet Tevfik Nane nereli kaç yaşında?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen uçak, iniş sırasında pist dışına çıktı. Bu kaza sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza yapan havayolu şirketi Pegasus'un CEO'su Mehmet Tevfik Nane canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kaza sürecini en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Nane, Ulaştırma Bakanlığına bağlı yetkililerin çalışmalarına devam ettiğini kara kutuların deşifresinin sürdüğünü belirtti.

PEGASUS CEO'SU MEHMET TEVFİK NANE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Mart 2016 tarihinden itibaren Pegasus Havayolları CEO'su olarak görev yapan Mehmet T. Nane 2013-2016 yılları arasında CarrefourSA Genel Müdürlüğü, 2005-2013 tarihleri arasında Teknosa Genel Müdürlüğü, 2000- 2005 yılları arasında Teknosa Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur.

Sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Demirbank ve Demir Yatırım'da çeşitli birimlerde görev almış olan Mehmet T. Nane, Sabancı Grubu bünyesinde Planlama, İş Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcılığı, Perakendecilik Grubu Direktörlüğü, Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet T. Nane, 1993 yılında İskoçya Heriot Watt Üniversitesi Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tam burslu olarak yüksek lisans yapmış ve 2013 yılında Harvard Businness School Üst Düzey Yönetici Programı'na katılmıştır.

2013-2015 yılları arasında FAPRA( Asya Pasifik Perakendeciler Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet T. Nane TAMPF Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TOBB Perakendecilik Meclisi Başkanlığı, TOBB GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Harvard Business School Türk Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

KAZA RAPORU BEKLENİYOR!

"Biz de Pegasus Havayolları olarak kurulduğumuz günden beri kuralları bire bir şekilde uymakta ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İşe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklardır. Ve bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin bu noktada şüphesinin olmaması gerekmektedir."