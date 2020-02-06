Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Koca 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferler iptal edilmişti.

Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Pegasus'a ait uçak neden pistten çıktı? Kaza neden oldu? | Video