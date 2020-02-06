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Son dakika: uçuşlar tekrar başladı

Son dakika gelen bilgilere göre uçak kazası sonrası uçuşların iptal edildiği uçuşlar tekrar başladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 07:15 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı
TÜM SEFERLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Koca 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferler iptal edilmişti.

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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı
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