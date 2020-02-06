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Son dakika: 'da 6,1 büyüklüğünde

'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 18:16 ABONE OL
Son dakika: Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 160 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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