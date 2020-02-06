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Son dakika haberi: 'deki pistten çıkan Pegasus uçağının pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı!

Türkiye, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Pegasus Havayolları'na ait ve İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak 3 parçaya bölündü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Bilindiği gibi, Sabiha Gökçen'deki kazanın ardından kule ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar da yayınlanmıştı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'deki pistten çıkan Pegasus uçağının pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı!

Pegasus Havayolları'na ait İzmir - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağın pisttan çıkarak parçalara ayrılmasına ilişkin olaydan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dün akşam saatlerinde yaşanan feci olay, bir anda ülke gündeminin en çok konuşulan konusu durumuna geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyururken 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkarak parçalara ayrılmasına ilişkin olayda soruşturma başlattı.

PİLOT İLE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Havalimanı Kontrol Kulesi ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Kule ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar da yayınlanmıştı.

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'deki pistten çıkan Pegasus uçağının pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı!
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