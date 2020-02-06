Suriye sınırına HİSAR-A takviyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kırıkkale Yahşihan'da Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'ni devreye alma törenine katıldı. Erdoğan burada şöyle konuştu:* Bu tesis 2012'de yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Kazada şehit olan 4 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis, sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak. Bu vesileyle sıfır atık projesi konusuna verdiği ehemmiyet sebebiyle eşimi bu gayretlerinden dolayı kendisine teşekküre diyorum.* 2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayi bütçemiz 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. Yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerdene 70'lere çıktı. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini gösterdi. Hisar A Alçak İrtifa Füze Savunma Sistemi'ni Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.* Milgem projesinin 5. gemisinin inşasına başladık. Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. Arkasından uçak gemisi yapacağız. Savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Gökbey helikopterimiz seri üretime geçecek.Yüksek irtifa, ağır yüklü bomba taşıyabilen böyle bir Akıncı İHA'ya kavuştuk. Elektro manyetik silahlar ve lazer silah sistemleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor.* Dünyada güç dengeleri yeniden kuruluyor. Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üstesinden başarıyla gelmişse, bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda arttırmasına borçlu.

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