Suriyeli gazeteci ve aydınlardan Türkiye'ye destek mesajı

Suriye Cemiyetleri Minberi Derneği öncülüğünde hazırlanan bildiride, İdlib'te şehit olanlara atıfla "Suriye'de yine Türk ve Suriyeli şehitlerin kanı birbirine karışmıştır. Esed rejimi karşısında yaşanan mücadele, kaderlerimizin ortak olduğunu bir kere daha göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Aralarında Hadi El Abdullah, Osama Sharbaji ve Deeb Al Abbas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 200'ün üzerinde gazeteci ve aydının imzaladığı bildirinin devamında ise "Kardeşlerinin ve insanlığın onurunu korumak için kahramanca şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileriz." denildi.