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Başkanı 'dan Ahaber'e önemli açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Mustafa Şentop, 'un açıklamalarıyla ilgili olarak, "Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 16:39 ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan Ahaber'e önemli açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

"ENDİŞE İÇERİSİNDE HAREKET EDERLERSE"

Mustafa Şentop, "Milletvekilleri yasama ve denetleme faaliyetleri içim millet tarafından seçilmiş kişilerdir. Endişe içerisinde hareket ederlerse işler düzgün yürüyemez." dedi.

"DOĞRUDAN PARLAMENTOYU HEDEF ALMAKTIR."

Şentop, "(İlker Başbuğ'un FETÖ iddiası) İtham edilmeleri yanlıştır. Bu konuda çalışmalar yaptık. Doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Hukukçu arkadaşlar müdahil olma durumunu araştırıyor. Açıklamalar olayların kronolojisine aykırı" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan Ahaber'e önemli açıklamalar
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