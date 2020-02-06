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Tel Rıfat'ta yuvalanan /'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü /'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine havan saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:21 ABONE OL
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sabah erken saatlerde, Kilis karşısındaki Azez ilçe merkezini havan saldırısı ile hedef aldı.

Saldırı sonucu 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Afrin ve Azez'deki Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı
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