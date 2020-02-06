Türkıye İdlıb’e sevkıyatı artırdı

BUGÜN NELER OLDU

İdlib'de Esad rejim askerlerinin Serakib'taki 7 Türk askeri ve bir sivil personeli şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. Rejim askerleriyle Mehmetçik zaman zaman karşı karşı geliyor. Türk topçuları bölgede bulunan üslerin ve Mehmetçiğin güvenliğini sağlamak için rejim hedeflerini topçu ateşi vuruyor. TSK bölgede konuşlandığı noktaları ağır silahlarla güçlendirdi.Yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'a ulaştı. Konvoydaki yaklışık 60 zırhlı personel taşıyıcı buradan İdlib'e geçti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında Türkiye'nin yanında olan Milli Ordu'ya bağlı binlerce savaşçı da Halep kırsalında rejimin karşısına konuşlandı. Milli Ordu unsurları ve rejim askerleri arasında zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor.