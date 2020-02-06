Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ziyareti

Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yüzde 85.5 oranla rekor oy oranına ulaşan Kırıkkale'nin Delice ilçesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:
* Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyor, Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Oylarıyla Cumhur İttifakını zafere taşıyan MHP'li kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum.
* Biz millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkes diye bölenlere inat 83 milyonunu her bir ferdini kucaklıyoruz.
* Van'da 33 kardeşimiz maalesef çığ altında kalarak ebediyete irtihal etti. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun inşallah. Biz günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, asırlık planların peşindeyiz.
* Doğalgaz ile ilgili konuyu bakanımızla da konuştuk, yüklenici firmayla da konuştuk. Yılsonuna kadar doğalgaz olayını da çözmüş olacağız.