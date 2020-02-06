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Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi

İstanbul 'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 17:45 ABONE OL
Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınıp, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna konulurken, yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

"ÖMRÜ VE KADERİ BU KADARMIŞ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu, ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Kaza sonrasında hastane hastane gezerek, aradılar. En son saat 23.00 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun, yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.

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Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi
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