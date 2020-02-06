Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Vali duyurdu: Elazığ ve Malatya'da okulların tatil süresi uzatıldı!

Son dakika: Vali duyurdu: ve 'da okulların tatil süresi uzatıldı!

Son dakika haberine göre, 'da nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi. Elazığ merkezli depremden etkilenen 'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde de okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı. : "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika: Vali duyurdu: Elazığ ve Malatya'da okulların tatil süresi uzatıldı!

ELAZIĞ'DA OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir."

MALATYA'DA OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILDI

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Vali duyurdu: Elazığ ve Malatya'da okulların tatil süresi uzatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN