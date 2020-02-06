Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Sabiha Gökçen'de Pegasus uçak kazasında yolcular o anları Ahaber’e anlattı!

Son dakika: 'de Pegasus uçak kazasında yolcular o anları Ahaber’e anlattı!

Uçak kazasının ardından yaralılar bölgede ki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Engin Demir A Haber’e yaşananları anlattı. Demir, "İniş esnasına kadar görüş açısı çok kısıtlıydı ve inişe geçtiği anda çok fazla sallantı oldu. Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti ve her şey birkaç dakika içerisinde yaşandı." dedi. İşte uçak kazasının öncesinde ve sonrasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 16:30 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen'de Pegasus uçak kazasında yolcular o anları Ahaber’e anlattı!

"BAŞIMA BAGAJ BÖLMESİ DÜŞTÜ VE ORAYA SIKIŞTIK"

Kazazede Engin Demir o anları şöyle dile getirdi:

"Dubai'ye aktarma yapmak amacıyla İzmir'den İstanbul'a geliyordum. Uçak yarım saat kadar rötarlı olarak kalkmıştı. Uçuşta herhangi bir sorun yoktu sadece İstanbul'a yaklaşırken uçağın üzerinde şimşek çaktı. İniş esnasına kadar görüş açısı çok kısıtlıydı ve inişe geçtiği anda çok fazla sallantı oldu. Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti ve her şey birkaç dakika içerisinde yaşandı.

Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasından sağ kurtulan yolcu o anları anlattı | Video

"BENİM KAFAMA DA BİR BAGAJ BÖLMESİ DÜŞTÜ VE..."

Kaza gerçekleştiğinde bagaj taşıyan bölmeler aşağıya düştü, benim kafama da bir bagaj bölmesi düştü ve bizi oraya sıkıştırdı. Daha sonra 5-6 dakika içerisinde bütün ekipler olay yerine geldi. Görevli arkadaşlar arka taraftan bir bölüm açtılar ve ben de oradan sürünerek çıkmayı başardım. Uçağın orta kısmında oturuyordum, arkamızda 3 tane Çinli turist vardı, kaza yaptık dediler daha sonra ise seslerini hiç duymadım. Benim tahminim pistin başından değil ortadan inmeye çalışarak durmaya çalıştı ve duramadı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

SON DAKİKA! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ PEGASUS YOLCU UÇAĞI KAZASINDAN YARALI KURTULANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI | VİDEO

Son dakika: Uçak kazasında iki pilota soruşturma

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sabiha Gökçen'de Pegasus uçak kazasında yolcular o anları Ahaber’e anlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN