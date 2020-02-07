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11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:53 ABONE OL
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanmıştı.

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11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
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