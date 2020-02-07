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ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak

Son dakika gelen habere göre kaza yapan uçağını incelemek için ABD'den 11 kişilik özel ekip 'a geliyor. 'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 14:13 ABONE OL
ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak

Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip İstanbul'a gelecek. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 180 yolcunun çoğunda kaburga, kol ve bacak kırığı tespit edildi.

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ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak
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