Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

'daki operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:51 ABONE OL
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN