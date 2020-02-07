AK Parti’den sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un Meclis'i töhmet altında bırakan sözleriyle ilgili suç duyurunda bulunacaklarını açıkladı. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi:* Yarın (bugün) arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır. Anayasanın 83. maddesi ile dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Arkadaşlarımız buna bu güçlü karşılığı verecekler.* Yapılan düzenleme doğrudur. Türk demokrasisinin standartlarını yükseltmiştir, aynı zamanda da TSK'nın saygınlığını da yükseltmiştir.* İki unsura da bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Yüce Meclis'in içinde görev yapmış milletvekillerini bir terör örgütünün destekçisi gibi göstermek, ikincisi de yüce Meclis'in yüksek yasama faaliyetine bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.